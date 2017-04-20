Японский инвестор-застройщик может стать резидентом СП Владивосток

Компания рассказала о том, что будет строить дальше

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Японская компания ООО «Фёрст вуд Приморье» намерена стать резидентом Свободного порта Владивосток и заняться строительством коттеджных поселков на Дальнем Востоке. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи вице-губернатора края Евгения Полянского с генеральным директором компании Цунодзаки Тосио, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморской администрации.

«Есть несколько направлений, которые мы развиваем. Одно из них – строительство деревянных домов, для его развития и популяризации на Дальнем Востоке активно сотрудничаем с ДальНИИС. Также сейчас с партнером строим многоэтажный дом на Махалина, до конца года его закончим», – сообщил глава компании на встрече.

Бизнесмен добавил, чтобы обеспечить бесперебойную поставку лесоматериалов для данной деятельности, в прошлом году компания уже приобрела в собственность Славянский лесной терминал в бухте Славянка, на базе которого планируется строительство деревоперерабатывающего завода.

В планах инвестора на 2017 год – приобрести земельный участок и начать строительство коттеджного поселка в пригороде Владивостока.

Гендиректор компании «Фёрст вуд Приморье» выразил заинтересованность в работе на территории Свободного порта Владивосток.

В ходе встречи Цунодзаки Тосио также представил своего преемника – ныне советника АО «Иида Групп Холдингс» Окада Сигэру, который займет должность гендиректора «Фёрст вуд Приморье» с мая 2017 года.

Справка:

ООО «Фёрст вуд Приморье» начала свою деятельность на территории Приморья в 2014 году. Учредителем ООО «ФВ Приморье» является АО «Иида Груп Холдингс», зарегистрированное на территории Японии.