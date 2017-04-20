Обнаружен новый переносчик вируса Зика

Этот вид комаров встречается по всему миру

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Следы вируса Зика были обнаружены у еще одного вида комаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света». Об этом заявили ученые из Флоридского университета: впервые вирус Зика был обнаружен у желтолихорадочных комаров, которые также являются переносчиками лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и других опасных заболеваний. Теперь фрагменты РНК вируса Зика обнаружены и у азиатских тигровых комаров, которые также обитают в Бразилии. Впрочем, это не доказывает, что комары данного вида могут передавать вирус людям. Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы выяснить других возможных носителей Зика.

Тем не менее наличие вируса у азиатских тигровых комаров - достаточно тревожный сигнал. Данный вид встречается по всему миру, имеет широкий спектр хозяев и умеет адаптироваться к более холодному климату.