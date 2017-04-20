Акушерско-гинекологическая служба Владивостока работает в тесном контакте с донорским движением

Доноры оказывают весомый вклад в помощи матерям и новорожденным

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Приморские доноры оказывают неоценимую поддержку системе здравоохранения региона, в том числе – акушерско-гинекологической службе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи женщинам при осложненных родах и при проведении различных гинекологических операций.

Стоит отметить, что донорское движение вносит весомый вклад в дело охраны здоровья матери и ребенка. Уже в 2017 году донорская поддержка в учреждении потребовалось 121 женщине. 49 из них получили переливание 49 литров плазмы от 197 доноров, а 72-м было перелито 46 литров крови от 208 человек. В 4 случаях необходимости трансфузии удалось избежать за счет применения системы для возврата аутологичной крови Cell Saver, которой оснащен «третий» роддом. Пациенткам было обеспечено сбережение и вливание собственной крови.

Высокая потребность в участии доноров объясняется особым статусом родильного дома № 3 Владивостока. Это многопрофильное учреждение является организацией здравоохранения третьего уровня и принимает женщин с осложненной беременностью (в частности, рубцами на матке и предлежаниями плаценты), а также будущих мам с пороками развития плода. Оказание специализированной помощи таким пациентам возможно благодаря первоклассной квалификации персонала «третьего» роддома, серьезному техническому оснащению и, конечно, поддержке донорской службы.

К слову, в рядах сотрудников родильного дома № 3 Владивостока трудится 14 почетных доноров России. Это санитарки, медсестры, акушерки, врачи и заведующая складом. Свой личный праздник – Национальный день донора – многие из них отмечают 20 апреля на рабочем месте.