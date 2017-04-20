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Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что у каждой десятой женщины России может развиться рак груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали женщины в возрасте 18-45 лет. Результат показал, что у 11% добровольцев имелся один мутировавший ген, который в будущем может вызвать рак молочной железы и яичников. При этом в 25% случаев мутация была передана по наследству.

По словам ученых, при мутации генов и их нежелательном сочетании риск развития онкология возрастает до 80%. Отмечается, что на сегодняшний день существуют различные методы профилактики: здоровый образ жизни, профилактическая хирургия, лекарственная терапия. Сегодня важно, чтобы каждая женщина уже заранее знала о своих генетических предрасположенностях, чтобы заранее предотвратить развитие заболеваний. 

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