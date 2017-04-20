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Политика и экономика

В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального

Идет поиск помещения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Предвыборный штаб Алексея Навального во Владивостоке планируется открыть в мае; такая информация размещена на странице политика вКонтакте, сообщает корреспондент РИА VladNews. День открытия штаб-квартиры оппозиционера, планирующего участвовать в президентской гонке-2018, пока не уточняется. Штабы уже открыты в 19 российских городах. До июля включительно запланировано открытие штабов еще в 55 городах - включая столицу Приморья.

Как сообщают местные СМИ, на данный момент во Владивостоке идет поиск подходящего помещения.

Напомним, президентские выборы 2018 года в России пройдут 11 марта. Главу государства россияне выберут на следующие 6 лет. 

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