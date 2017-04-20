Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владивостоке

Подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы идет полным ходом

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток продолжает подготовку к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Традиционно почетными гостями Парада Победы станут участники военных событий - ветераны Приморья.

Во Владивостоке на центральной площади будет установлена трибуна. Наблюдать за Парадом Победы в этом году будут почти 300 приморских ветеранов. Сообщается, что доставят ветеранов на автобусах, а уже на площади почетных гостей будут встречать волонтеры, которые помогут им занять места.

По окончанию Парада ветераны традиционно отпразднуют 9 мая в Адмиральском сквере, где смогут отведать солдатской каши и выпить фронтовые 100 грамм.

Сейчас в Приморье проживают 1418 ветеранов Великой отечественной войны. Все они уже начали получать именные поздравления и памятные подарки.

Отметим, что праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое масштабное из них – традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатской каши, а вечером горожане и гости Владивостока смогут полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.