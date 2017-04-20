Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города

Константин Межонов - не политик, но талантливый руководитель

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Приморские депутаты поделились с корреспондентом РИА VladNews мнениями по поводу кадровых перестановок в мэрии.

Так, депутат Законодательного Собрания Приморского края Анатолий Долгачев уверен: назначение Константина Межонова - это свидетельство того, что губернатора региона не пускают в политику Владивостока.

- Это говорит о невозможности губернатором управлять политическим процессом в городе, - отметил Долгачев. - Мы видим кризис не только в управлении, но и внутри партии власти, элиты которой не могут договорится между собой.

Депутаты владивостокской Думы говорят больше о том, что рады назначению Константина Межонова на должность:

- Я знаю Межонова уже около 15 лет, считаю его талантливым специалистом и руководителем. Думаю, городу Владивостоку повезло, что достойный человек занял достойное и заслуженное место. На мой взгляд он (Межонов - РИА VladNews) просто не политик, он талантливый руководитель, но не политик! А когда человек занимается не свойственным ему делом, получается только мука. Я рад, что он наконец-то стал заниматься тем, что у него хорошо получается, - сказал Александр Приходько.

- Назначение Межонова считаю обоснованным. Человек он достойный. Лично с ним работать мне не приходилось. Но вижу его работу, слушаю его выступления и считаю, что человек может быть полезен для общества и для города в целом, - отметил Артем Моисеенко.

- Константин Анатольевич прошёл школу муниципальной и государственной службы, был хорошим депутатом Законодательного Собрания,хорошо знает город и его проблемы. Это закономерно, потому что лучше не нашлось на должность замглавы Владивостока, - высказал свою позицию Александр Юртаев.

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.