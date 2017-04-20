В июне Владивосток получит литературный мини-фестиваль

«Чтиво» пробует новую площадку

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Ставший легендарным литературно-художественный проект «Чтиво» открывает этот уик-энд премьерным выступлением на новой площадке, сообщил РИА VladNews автор проекта Андрей Вороной.

Новой локацией для проекта на этот раз выступает ставший недавно культовым музыкальный бар «Cat&Clever». По словам Андрея Вороного, бессменного художественного руководителя проекта «Чтиво», выбор площадки неслучаен:

- «Cat&Clever» зарекомендовал себя в качестве демократичного и в то же время респектабельного заведения, руководство которого идет навстречу многим актуальным начинаниям, в том числе и некоммерческого формата – достаточно вспомнить, что совсем недавно на этой площадке проходили благотворительные мероприятия… и с большим успехом. Литература во Владивостоке (как и во всей стране) сегодня особо нуждается в поддержке, и мы рады, что в очередной раз рука дружбы вновь протянута. Но замечу, что «Чтиво» вовсе не собирается расставаться со своими старыми площадками, ставшими верными друзьями и партнерами.

Напомним, что в этом году проект «Чтиво» отмечает пятилетие со дня своего возрождения, сделавшего во многом переворот в массовом сознании на территории Владивостока. Проект «Чтиво» на практике уже который год доказывает: заниматься литературой – актуально, читать свои произведения публично – нормально. Совершенно не претендуя на звание флагмана литературного процесса во Владивостоке (что в принципе бессмысленно, утверждает Андрей Вороной), уникальный по своей сути литературный проект стал несомненным явлением на культурной карте города.

Как сообщил Андрей Вороной, к 12 июня 2017 года в день пятилетия проекта «Чтиво» планируются соответствующие торжественные мероприятия.

- Если удастся договориться со спонсорами, то в июне Владивосток получит самый настоящий литературный мини-фестиваль.

Поэтический концерт «Чтиво. Апрельские тезисы» пройдет 21 апреля в 18 часов.