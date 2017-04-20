Дачникам Владивостока 22 апреля расскажут, как защитить свои растения от вредителей

Лекция пройдет бесплатно

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящую субботу, 22 апреля, во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903) состоится заключительная лекция по овощеводству. Темой занятия станет защита растений от вредителей.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, на занятии по овощеводству специалисты расскажут всем собравшимся о вредителях и болезнях овощных культур в условиях Приморского края, а также о том, как защитить растения на своем дачном участке от вредителей.

Стать слушателем бесплатной лекции могут все желающие.

Внимание! В университете пропускной режим - при себе необходимо иметь паспорт.

Начало занятия в 13 часов.