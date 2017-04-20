В библиотеке «Бук» помогут устроиться на работу

Вход свободный

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во вторник, 25 апреля, во Владивостоке в молодёжной библиотеке «Бук» (улица Светланская, 55) пройдет семинар «PRO резюме». В рамках проекта все желающие узнают, от чего зависит успех соискателя, как грамотно составить резюме и привлечь внимание работодателя.Семинар проведет заместитель директора по администрированию компании 2ГИС в Приморском крае Ольга Гайдышева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На лекции все желающие смогут узнать:

- основные правила составления резюме;

- что в первую очередь привлекает внимание работодателя и как его заинтересовать;

- типичные ошибки кандидатов.

Как отмечают в библиотеке «Бук», Ольга Гайдышева имеет большой опыт в подборе персонала от рядовых специалистов до руководителей компании, а также опыт в сфере карьерного консультирования и развития персонала. После семинара слушатели научатся производить правильное впечатление и составлять резюме таким образом, чтобы получить работу в компании из ТОПа лучших работодателей России.

Начало мероприятия в 19 часов. Вход свободный.