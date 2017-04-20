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Общество

Ремонт системы вентиляции завершен в школе № 81 и детском саду № 158 во Владивостоке

На этот год в ряде учебных заведений запланированы мероприятия по замене электрики
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях продолжаются во Владивостоке. Так, рабочие завершили ремонт системы вентиляции в детском саду №158 «Журавлик» на Сахалинской, 37 а. Также проведена замена вентиляционного шкафа в кабинете химии в школе № 81 на Каштановой,5а, что является важной мерой обеспечения безопасности: в любом кабинете или лаборатории, где работают с химическими веществами, необходим специальный вентиляционный шкаф, который предотвращает вредное воздействие реагентов на учеников и учителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Также на этот год в ряде учебных заведений запланированы мероприятия по замене электрики, огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей. Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, обновлению дорожной разметки.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, основной объем ремонта приходится на лето, но некоторые виды работ ведется уже сейчас. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами, - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и детских садов города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры наблюдения и ограждения.

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