Житель Приморья зарезал своих двух собутыльников

Мужчина обиделся, что ему не налили спиртных напитков

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 19 апреля, в Артеме обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти множественными колото-резанными ранами в области шеи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте проведен осмотр, изъяты два пустых флакона из-под спирта, сотовый телефон, другие предметы и вещества, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Личности погибших были установлены. Сотрудники правоохранительных органов задержали 60-летнего подозреваемого.

По версии следствия, в заброшенном строении трое мужчин маргинального поведения распивали спиртное, подозреваемый обиделся, что ему не налили спиртного и в ходе ссоры нанес ножом множественные удары своим собутыльникам и убил их.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.