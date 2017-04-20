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Общество

Возле приморского МФЦ обнаружена необычная парковка для инвалидов

Столб как будто "вырос" из-под земли
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Забота об инвалидах в Приморье продолжается - но порой не без курьезов. Так, отличилась парковка для инвалидов возле местного МФЦ в поселке Новый Надеждинского района, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Фото, присланное подписчиком на один из известных в регионе пабликов, и повеселило, и возмутило подписчиков:

"Видимо, администрация думает, что будут парковать кресло инвалидное", "В администрации работают очень умные, образованные, честные люди!!! Они все продумали и предусмотрели за вас, граждане", "жесть", "Вот и правильно; всё равно у инвалидов нет машин, зато лехусы не будет никто туда парковать".

Фото: Инстаграмм

В Приморском крае проживают 120 тысяч инвалидов, из них 5,3 тысячи детей-инвалидов, 42,7 тысячи человек - люди трудоспособного возраста.

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