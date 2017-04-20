В пятницу на Приморье вновь обрушатся дожди

В крае похолодает

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Китайский циклон принес в Приморье холодную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Смешанные осадки в основном наблюдались на юго-востоке и востоке края. Температура воздуха не превышала +8…+12 °C. Ночью осадки ослабели, а к утру прекратились вовсе, выпало 0,0–1,0 мм. Ночной фон температуры воздуха был неоднородным, +1…+5 °C, местами при прояснениях 0…−6 °C.

Во Владивостоке была облачная погода, в первой половине дня шел дождь, выпало 3 мм. Во второй половине дня температура воздуха повысилась до +8 °C. Среднесуточная температура воздуха в прошедшие сутки была ниже нормы на 2 градуса.

Сегодня, 20 апреля, над Китаем в юго-восточном направлении смещается новый циклон, который вызовет в Приморье дожди различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Воздух прогреется до +9…+15 °C, на побережье +3…+8 °C.

Во Владивостоке во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер свежий, к вечеру сильный. Максимальная температура воздуха +6…+8 °C, в пригороде до +13 °C.

Завтра в Приморском крае ожидается дождь, местами со снегом. Температурный фон ближайшей ночью существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +8…+17 °C.

В краевом центре ночью и утром 21 апреля небольшой, временами умеренный дождь. Ветер сильный. К утру температура воздуха понизится до +2…+4 °C. Днем прояснит, воздух прогреется до +11…+14 °C.