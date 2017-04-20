Приморцам, отдыхающим в Таиланде, следует избегать людных мест

Накануне в королевстве произошло несколько взрывов

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Приморцам, отдыхающим в Таиланде, следует избегать массового скопления людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростуризм.

Отметим, что 19 апреля 2017 года в южных провинциях Таиланда, по сообщениям местных СМИ, произошло несколько взрывов. В настоящее время о наличии пострадавших среди россиян ничего неизвестно.

Жителям Приморья, которые в настоящее время находится на отдыхе в Таиланде, следует соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям властей, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать туристские зоны. Ростуризм просит туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой террористических атак в этой стране.