Жителей и гостей Владивостока приглашают на картинг

В воскресенье состоится первый этап

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящее воскресенье, 23 апреля, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места наградят кубками, медалями и памятными дипломами.

Программа соревнований на 23 апреля:

11 часов - тренировочные заезды;

12 часов – кавалификационные заезды;

14 часов – 17:00 – финальные заезды;

16 часов –подведение итогов;

17 часов – награждение участников.

Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.