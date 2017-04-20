Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока

Приглашаются все желающие

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 21 апреля, и в субботу, 22 апреля, на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка. Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Будут представлены на ярмарке и сезонные товары, например, саженцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 21 апреля, с 8 до 19 часов и в субботу, 22 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.