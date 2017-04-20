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Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые

Пациенты опасаются, что доктор будет правильно судить о нездоровых привычках
Фото: ©Кадр из сериала «Интерны» Фото: ©Кадр из сериала «Интерны»
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Врачи, которые хотят избежать обвинений в лицемерии, должны поддерживать себя в разумной форме, если они намереваются советовать своим пациентам делать то же самое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Действительно, некоторые медицинские организации недвусмысленно рекомендуют своим врачам не только оставаться в форме, но и убеждаться, что их пациенты знают об этом, тем самым способствуя моделированию рекомендуемого поведения. Тем не менее, новое исследование показывает, что врачи, которые продвигают свою собственную пригодность, могут фактически отпугнуть пациентов с избыточным весом, которые больше всего нуждаются в помощи.

Исследователи Лорен Хау и Бенуа Монин подняли реальные профили с веб-сайта американской медицинской группы и отсортировали их на два типа. Сфокусированные на фитнес профили явно указывали, что доктор отдавал приоритет здоровому и активному образу жизни. Между тем другие профили не подчеркивали такого увлечения врача.

Хоу и Монин набрали 143 человека, у которых были некоторые опасения относительно их веса. Участники осмотрели, а затем оценили пять профилей врачей, сфокусированных на фитнесе, и пять профилей без фитнеса. Участники выразили большее подозрение, что фитнес-ориентированные врачи будут судить правильно о пациентах с нездоровыми привычками, и они заявили, что они будут менее склонны выбирать такого врача.

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