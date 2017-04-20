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Общество

Традиционный субботник пройдет во Владивостоке 22 апреля

Приглашаются все желающие
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются мероприятия по уборке города после зимы. На дорогах города работает подметально-уборочная техника, в скверах и парках ведётся очистка территорий от мусора, слежавшейся травы и листвы. В ходе двухмесячника чистоты будут проведены работы по благоустройству, которые охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы. Специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» высадят молодые деревья и кустарники, обустроят газоны и клумбы, высадят цветы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

22 апреля объявлен общегородской субботник, в котором традиционно примут участие структурные подразделения администрации Владивостока. В этом году определено несколько мест, где порядок будет наведён силами муниципальных служащих. Среди них – прибрежная полоса бухты Соболь, прибрежная полоса бухты Патрокл, прибрежная полоса мыса Калузина, откос от железнодорожного переезда станции «Моргородок» по направлению к улице Нефтеветка, ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русский и другие.

Предприятиям всех форм собственности, управляющим компаниям, транспортным предприятиям, учреждениям культуры, образования и здравоохранения разосланы рекомендации принять участие в общегородском субботнике и навести порядок на своих территориях.

Традиция проводить общегородской субботник существует уже долгие десятилетия. В этом году жителей Владивостока также приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города, к примеру, привести в порядок и озеленить свой двор.

Присоединяйтесь к наведению порядка в любимом городе! Примите участие в общегородском субботнике 22 апреля.

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