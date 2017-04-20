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Врач в Приморье незаконно выписал пациенту рецепт на приобретение наркотиков

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: vrachi-spb.ru/ Фото: vrachi-spb.ru/
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В Дальнегорске сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная деятельность врача районной больницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что медработник оформил на имя гражданина, не имеющего медицинских показаний, рецепт на приобретение 20 ампул морфина. Впоследствии наркотическое вещество медик присвоил себе.

На рабочем месте и по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты ампулы с наркотическим средством. Экспертизой установлено, что мужчина хранил морфин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ». Назначено проведение ряда экспертиз.

В настоящее время фигурант уголовного дела отстранен от исполнения должностных обязанностей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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