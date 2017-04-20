Источник: Виктора Коэна избили в колонии 17:03, 20 апреля Источник: Виктора Коэна избили в колонии (Эксклюзив)
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны 16:24, 20 апреля ​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны (Эксклюзив)
Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта 15:15, 20 апреля Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта
Новостная лента
Апрель, 21 пятница
01:15
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
01:15
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
01:15
Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города Эксклюзив
00:27
Жириновский призвал депутатов скрывать доходы ради спокойствия россиян
Апрель, 20 четверг
23:49
Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые Фото
22:24
Дачникам Владивостока 22 апреля расскажут, как защитить свои растения от вредителей
21:29
В библиотеке «Бук» помогут устроиться на работу
20:11
Ремонт системы вентиляции завершен в школе № 81 и детском саду № 158 во Владивостоке
19:17
Жителей и гостей Владивостока приглашают на картинг
18:31
В Приморье растет вылов рыбы
18:09
Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока
17:52
Обнаружен новый переносчик вируса Зика
17:37
​«Зеленый марафон» Сбербанка состоится во Владивостоке 28 мая
17:32
Традиционный субботник пройдет во Владивостоке 22 апреля
17:22
Японский инвестор-застройщик может стать резидентом СП Владивосток
17:13
Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые
17:03
Источник: Виктора Коэна избили в колонии Эксклюзив
16:57
В ЦСИ «ЗАРЯ» новая выставка Видео
16:47
Умные лифты появляются во Владивостоке
16:24
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны Эксклюзив
16:08
В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального
15:59
Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые
15:41
Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владивостоке
15:28
В Приморье сотрудники полиции спасли людей во время пожара
15:15
Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта
14:48
В июне Владивосток получит литературный мини-фестиваль
14:32
Житель Приморья зарезал двух своих собутыльников
14:18
Возле приморского МФЦ обнаружена необычная парковка для инвалидов
14:07
В пятницу на Приморье вновь обрушатся дожди
13:49
В Приморье во время пожара в квартире был обнаружен человек
13:36
Приморцам, отдыхающим в Таиланде, следует избегать людных мест
13:24
Двух приморцев поймали на разборке локомотива на металл Фото
13:08
Школьная спартакиада по бейсболу "Золотая ловушка" стартовала во Владивостоке Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые

Специалисты проверили создаваемые им магнитные поля
Фото: abc-medicina.com Фото: abc-medicina.com
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга; такие результаты дало измерение создаваемых им магнитных полей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science

Измерение активности нейронов, проведенное командой британских специалистов, показало, что психоделические препараты действительно изменяют состояние головного мозга, стимулируя его переход к иному виду сознания. Результаты экспериментов опубликованы в Nature Scientific Reports.

«Мы наблюдаем увеличение разнообразия сигналов мозга, – говорит Анил Сет из Университета Сассекса, Великобритания. – Мозг более сложен в своей деятельности, чем мы думали».

Сет и его команда обнаружили это, повторно проанализировав данные, ранее собранные исследователями из Имперского колледжа Лондона. Робин Кархарт-Харрис и его коллеги контролировали активность головного мозга у девятнадцати добровольцев, которые принимали кетамин, пятнадцати, принимавших ЛСД, и четырнадцати, которые находились под воздействием псилоцибина – галлюциногенного соединения из грибов. Ученые использовали наборы датчиков, прикрепляемых к голове, для измерения магнитных полей, создаваемых мозгом добровольца, и сравнивали их с картиной, наблюдавшейся, когда человек принимал плацебо.

«Мы взяли данные, очистили их, а затем нарезали на двухсекундные куски», – говорит Сет, чья команда работала с Кархарт-Харрисом над повторным анализом. – Для каждой порции мы рассчитали величину разнообразия».

Предыдущее исследование показало, что активность мозга бодрствующих людей разнообразнее, чем у спящих. Команда Сета обнаружила, что люди, которые принимали психоактивные препараты, проявляют еще большее разнообразие – самый высокий уровень, когда-либо измеренный.

Активность человеческого мозга под действием различных препаратов. Иллюстрация из статьи.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Обнаружен новый переносчик вируса Зика
17:52, 20 апреля 2017 Обнаружен новый переносчик вируса Зика

Этот вид комаров встречается по всему миру

Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые
17:13, 20 апреля 2017 Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые

Пациенты опасаются, что доктор будет правильно судить о нездоровых привычках

Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые
15:59, 20 апреля 2017 Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые

Специалисты провели исследование

Мозг связан с мечтами человека, - ученые
17:23, 19 апреля 2017 Мозг связан с мечтами человека, - ученые

Специалисты провели исследование

Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить
08:04, 19 апреля 2017 Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить

Как быстро восстановится здоровье после прощания с вредной привычкой

Стало известно, опасно ли рожать дома после кесарева сечения
06:13, 19 апреля 2017 Стало известно, опасно ли рожать дома после кесарева сечения

Ученые проверили риски домашних родов

Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые
19:22, 18 апреля 2017 Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые

В исследовании приняли участие российские космонавты