Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга, - ученые

Специалисты проверили создаваемые им магнитные поля

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Психоделические препараты стимулируют разнообразие деятельности мозга; такие результаты дало измерение создаваемых им магнитных полей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Измерение активности нейронов, проведенное командой британских специалистов, показало, что психоделические препараты действительно изменяют состояние головного мозга, стимулируя его переход к иному виду сознания. Результаты экспериментов опубликованы в Nature Scientific Reports.

«Мы наблюдаем увеличение разнообразия сигналов мозга, – говорит Анил Сет из Университета Сассекса, Великобритания. – Мозг более сложен в своей деятельности, чем мы думали».

Сет и его команда обнаружили это, повторно проанализировав данные, ранее собранные исследователями из Имперского колледжа Лондона. Робин Кархарт-Харрис и его коллеги контролировали активность головного мозга у девятнадцати добровольцев, которые принимали кетамин, пятнадцати, принимавших ЛСД, и четырнадцати, которые находились под воздействием псилоцибина – галлюциногенного соединения из грибов. Ученые использовали наборы датчиков, прикрепляемых к голове, для измерения магнитных полей, создаваемых мозгом добровольца, и сравнивали их с картиной, наблюдавшейся, когда человек принимал плацебо.

«Мы взяли данные, очистили их, а затем нарезали на двухсекундные куски», – говорит Сет, чья команда работала с Кархарт-Харрисом над повторным анализом. – Для каждой порции мы рассчитали величину разнообразия».

Предыдущее исследование показало, что активность мозга бодрствующих людей разнообразнее, чем у спящих. Команда Сета обнаружила, что люди, которые принимали психоактивные препараты, проявляют еще большее разнообразие – самый высокий уровень, когда-либо измеренный.

Активность человеческого мозга под действием различных препаратов. Иллюстрация из статьи.