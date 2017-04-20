В Приморье сотрудники полиции спасли людей во время пожара

Полицейским была объявлена благодарность

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница села Черниговка, которая поблагодарила за профессионализм и самоотверженность инспекторов патрульно-постовой службы старших сержантов полиции Сергея Мельника и Евгения Петрука, а также стажера по должности полицейского ППС Дениса Воеводина, оказавшим ей помощь в тушении пожара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в селе Черниговка полицейские заметили, что во дворе частного дома произошло возгорание деревянной постройки. Сотрудники полиции, вызвав пожарную службу, приняли все меры к тушению пожара и спасению жильцов, предотвратив возгорание других надворных построек и самого жилого дома.

Женщина отметила, что полицейские действовали умело, сплоченно и оперативно. Даже после того как на место происшествия прибыли пожарные расчеты, сотрудники полиции продолжали оказывать помощь потерпевшим, пока не убедились в безопасности людей.

Начальник отдела МВД России по Черниговскому району Федор Василенко объявил сотрудникам полиции благодарность.