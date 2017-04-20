Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В отношении17-летнего жителя Владивостока, повредившего 11 автомашин, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, по адресу Анны Щетининой на придомовой территории водитель автомобиля Toyota Crown совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями, после чего скрылся. 11 автомашин получили механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что виновником массового ДТП является 17-летний подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления автотранспортом».

Было установлено, что злоумышленник похитил в автомастерской ключи от автомобиля и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении. Не справившись с управлением, правонарушитель повредил припаркованные на придомовой территории автомашины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».