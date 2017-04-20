Врач в Приморье незаконно выписал пациенту рецепт на приобретение наркотиков 12:51, 20 апреля Врач в Приморье незаконно выписал пациенту рецепт на приобретение наркотиков
Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание 12:28, 20 апреля Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание
Приморец превратил свой Mark II в груду металла 11:25, 20 апреля Приморец превратил свой Mark II в груду металла
Новостная лента
Апрель, 20 четверг
13:07
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
13:07
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
13:07
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
13:02
Дмитрий Медведев пообещал поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы
12:51
Врач в Приморье незаконно выписал пациенту рецепт на приобретение наркотиков
12:39
Что мешает идеальному свиданию после интернет-знакомства
12:28
Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание
12:17
Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий
12:06
Мужчина погиб от удара молнии во время молебна
11:42
Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов
11:25
Приморец превратил свой Mark II в груду металла
11:21
«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток
11:18
White Party и День России — два выходных подряд
11:14
В Приморье зараженную картошку скормили свиньям
11:07
В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками
11:01
Приморец решил наживиться на медных трубах
10:48
«Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017 будет работать неделю
10:40
Рубль набирает обороты
10:36
Во Владивосток из-за границы не вернулось более 25,5 млн рублей
10:19
Медведев: Дальний Восток обгоняет всю Россию по рождаемости
10:14
Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»
10:08
Злоумышленник с ножом ограбил магазин во Владивостоке
09:56
Владивостокские "игры престолов" Видео
09:44
Дмитрий Медведев: Россияне хотят ехать на Дальний Восток
09:38
Сотрудник ИК попался на получении взятки в Приморье
09:26
Дмитрий Медведев: Дальнему Востоку нужен индивидуальный подход
09:18
Администрации Владивостока и Приморского края встретились на футбольном поле
09:05
Три авиарейса прибудут во Владивосток раньше времени, один – с опозданием
08:53
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля Адреса
08:51
Владивосток вновь накроют дожди
08:21
Александр Шемелев: Борьба вокруг мэрии Владивостока продолжится Эксклюзив
07:16
Во Владивостоке пройдет чемпионат по конному спорту
06:27
Дворец детского творчества Владивостока приглашает детей в лагерь дневного пребывания
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4118 (57) от 20 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В отношении17-летнего жителя Владивостока, повредившего 11 автомашин, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, по адресу Анны Щетининой на придомовой территории водитель автомобиля Toyota Crown совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями, после чего скрылся. 11 автомашин получили механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что виновником массового ДТП является 17-летний подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления автотранспортом».

Было установлено, что злоумышленник похитил в автомастерской ключи от автомобиля и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении. Не справившись с управлением, правонарушитель повредил припаркованные на придомовой территории автомашины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мужчина погиб от удара молнии во время молебна
12:06, 20 апреля 2017 Мужчина погиб от удара молнии во время молебна

Начата доследственная проверка

Приморец превратил свой Mark II в груду металла
11:25, 20 апреля 2017 Приморец превратил свой Mark II в груду металла

Молодой человек не пострадал

В Приморье зараженную картошку скормили свиньям
11:14, 20 апреля 2017 В Приморье зараженную картошку скормили свиньям

Партия овощей прибыла из КНР

В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками
11:07, 20 апреля 2017 В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками

Поиски продолжаются

Приморец решил наживиться на медных трубах
11:01, 20 апреля 2017 Приморец решил наживиться на медных трубах

Возбуждено уголовное дело

Во Владивосток из-за границы не вернулось более 25,5 млн рублей
10:36, 20 апреля 2017 Во Владивосток из-за границы не вернулось более 25,5 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд

Злоумышленник с ножом ограбил магазин во Владивостоке
10:08, 20 апреля 2017 Злоумышленник с ножом ограбил магазин во Владивостоке

Подозреваемый задержан