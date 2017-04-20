В Приморье во время пожара в квартире был обнаружен человек

Пожарные вовремя подоспели на помощь

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 19 апреля, в 14.56 в пожарную службу Дальнереченска поступила информация о пожаре в жилой квартире дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. По словам очевидца, на балконе жилого помещения наблюдается задымление.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчет. Установлено, что на балконе горел матрас.

На момент пожара в квартире находился один человек, которого пожарные незамедлительно вывели на свежий воздух. Благодаря профессионализму брандмейстеров в результате происшествия никто не пострадал.

В 15.12 пожар был локализован, а еще через 2 минуты - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Тушили пожар 8 человек личного состава и 3 единицы техники.