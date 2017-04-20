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В ЦСИ «ЗАРЯ» новая выставка

Советский дизайн снова в моде?
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Для жителей Владивостока эта первая экскурсия по выставке советского дизайна. Есть раздел с игрушками, предметами дома и быта, раздел космос, спорт, фото и видеотехника. Экспонаты собирали 4 года. Представлено – более 500, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В центр современного искусства «ЗАРЯ» выставку привезли из Москвы, в столичном музее дизайна она открылась 5 лет назад. Там её посмотрели 150 тысяч человек. Ещё 120 тысяч – в Роттердаме. А после Владивостока в 2018-ом проект презентуют жителям Брюсселя.

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