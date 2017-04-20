Что мешает идеальному свиданию после интернет-знакомства

Большинство разочаровывается в знакомом в жизни

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Интернет-знакомства для многих сегодня являются основным способом знакомства с новыми потенциальными романтическими партнерами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Американские ученые задались целью исследовать, что способствует успеху первого свидания в реальности.

Исследование показало, что большинство онлайн-знакомых были разочарованы первым свиданием в реальности. Кроме того, успех свидания можно было предсказать наличием сходства, например, в увлечениях. Также имело значение снижение неопределенности во мнении о человеке. Эти факторы оказались ключевыми.

Первое знакомство в реальности, как правило, разочаровывает, в том числе потому, что завышены ожидания и образ идеализирован из-за отсутствия более актуальной информации о другом человеке. Этот эффект минимизируется, когда существует большая связь с онлайн-знакомым и более полное раскрытие информации. Авторы исследования считают, что во время онлайн-знакомства некоторые элементы личности, такие как поведение, характер могут быть неправильными, поэтому это приводит к положительным иллюзиям, которые исчезают на первом свидании.

Часто есть большая разница между поведением человека в интернете и в жизни. Ученые отмечают, что тот же эффект наблюдается в браке, где не все молодожены удовлетворены партнером после фазы медового месяца. Чем больше люди выяснили друг о друге онлайн, тем было более вероятно, что первое свидание пройдет успешно, и никто не окажется разочарованным.

Кроме того, большая эмоциональная связь с потенциальным романтическим партнером предрекала положительный исход знакомства в реале, особенно, когда люди имели много общего. Однако в целом, как выяснили ученые Исследовательского Центра Пью, знакомства через интернет, несмотря на то, что этот способ находится на подъеме, не часто бывают успешными, и это нужно учитывать, идя на свидание с онлайн-знакомыми.