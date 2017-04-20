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Общество

Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта

Будет организован объезд
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В ночь с 21 на 22 апреля во Владивостоке ограничат движение автотранспорта с с 02 часов 30 минут до 06 часов 00 минут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Движение будет ограничено в связи репетиции Парада Победы на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На время будет организован объезд по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого;

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. ГИБДД г. Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ будет эвакуирован.

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