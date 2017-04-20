В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками

В среду, 19 апреля, в ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от сотрудников полиции с просьбой об оказании помощи в поиске троих человек, которые пропали ночью в результате опрокидывания катера в Тернейском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
В 18.00 группа спасателей выдвинулась на место происшествия.
В настоящее время поиски пропавших продолжаются.
На месте происшествия работает спасательный отряд в количестве 3-х человек, 1 единицы техники и 1 плавательного средства.