В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками

Поиски продолжаются

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 19 апреля, в ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от сотрудников полиции с просьбой об оказании помощи в поиске троих человек, которые пропали ночью в результате опрокидывания катера в Тернейском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В 18.00 группа спасателей выдвинулась на место происшествия.

В настоящее время поиски пропавших продолжаются.

На месте происшествия работает спасательный отряд в количестве 3-х человек, 1 единицы техники и 1 плавательного средства.