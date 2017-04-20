Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий

Для работающих граждан

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что тема индексации пенсий работающим пенсионерам остается в повестке дня правительства, и пообещал, что в ближайшее время кабинет сформулирует свою позицию по этому вопросу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Проблема существует. Эту тему мы не закрываем. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса, и в ближайшее время сформулируем позицию, каким образом поступать дальше", - сообщил Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе отчета правительства перед нижней палатой парламента.