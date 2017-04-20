Новости спорта

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Школьники Приморья осваивают бейсбол. Во Владивостоке стартовала уникальная всероссийская Спартакиада "Золотая ловушка", призванная вовлечь как можно больше подрастающего поколения в этот вид спорта. Соревнования проходят немного в упрощенной форме - школьники пока толком не понимают всех привил игры, однако уже хотят связать свою жизнь с бейсболом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.