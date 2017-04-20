Школьники Приморья осваивают бейсбол. Во Владивостоке стартовала уникальная всероссийская Спартакиада "Золотая ловушка", призванная вовлечь как можно больше подрастающего поколения в этот вид спорта. Соревнования проходят немного в упрощенной форме - школьники пока толком не понимают всех привил игры, однако уже хотят связать свою жизнь с бейсболом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Школьная спартакиада по бейсболу "Золотая ловушка" стартовала во Владивостоке
Новости спортаВладивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.
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