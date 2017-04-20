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Россия

Дмитрий Медведев пообещал поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы

По словам главы правительства, для этого есть все возможности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ в ближайшие несколько лет будет повышен до прожиточного минимума для работающих граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, во время выступления в Госдуме. Он напомнил, что в 2016 году в РФ МРОТ поднимался 2 раза, и сейчас он составляет 7 500 рублей.

"Это было непросто, и мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать", - подчеркнул премьер. Он сообщил, что с 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7 тысяч 800 рублей, а в ближайшие несколько лет - до уровня прожиточного минимума работающего. По словам главы правительства, для этого есть все возможности.

Медведев также пообещал, что правительство продолжит работу по повышению зарплаты занятым в сфере образования, здравоохранения и культуры и доведет их до показателей, обозначенных в "майских указах" президента.

Премьер также рассказал, что правительство контролирует ситуацию по задержкам выплат зарплат в стране "практически в ежедневном режиме".

"Мы увеличили ответственность работодателей. Тех, кто задерживает деньги, - штрафуем. За прошлый год было выплачено 25 миллиардов рублей задолженности более чем одному миллиону человек. И сейчас мы готовим поправки в законодательство, чтобы еще лучше обеспечить защиту прав работающих людей", - сказал премьер.

Также, по его словам, правительство намерено поддерживать рынок труда:

"Ситуация с безработицей сейчас не такая острая, какой она была еще два года назад. У нас число безработных, которые состояли на учете в службе занятости, было меньше в прошлом году, чем количество предлагаемых вакансий", - отметил премьер. По его словам, уровень безработицы составил 5,5%, а к лету она должна опуститься ниже пяти процентов.

"Это - близкий к среднемировым уровням показатель. Но мы поможем людям, которые потеряли работу, и тем, кому будет грозить увольнение. Все инструменты для этого и у нас, и у регионов есть", - сказал Медведев.

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