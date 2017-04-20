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Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов

Лидер ЛДПР предложил арестовывать без деклараций, потому что и так известно, кто ворует
Фото: Рен ТВ Фото: Рен ТВ
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов и чиновников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Все эти декларации. Мы зачем это делаем (обнародуем их - прим. ред.)? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы", - сказал Жириновский на заседании Госдумы в среду в рамках дискуссии по отчету правительства за 2016 год.

А пресса, по его словам, "радуется", публикуя "горячие новости" о том, сколько у кого квартир и денег.

"Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, - арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть (с другой стороны - ред.) зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч", - обратился В.Жириновский к членам кабинета во главе с Дмитрием Медведевым.

Декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы 14 апреля. Как оказалось, глава фракции ЛДПР Жириновский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руководителей фракций в Госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 79 млн рублей.

Ранее РИА VladNews писало о том, что декларации о доходах и имуществе депутатов и их семей опубликовали в Законодательном Собрании Приморья. 

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