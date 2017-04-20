Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»

Продукт дает возможность открыть кредит для нескольких целей

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил продукт «Рефинансирование под залог недвижимости», который позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты и снизить процентную ставку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Продукт даёт возможность оформить кредит на одну из следующих целей:

только рефинансирование ипотеки в другом банке;

рефинансирование ипотеки в другом банке с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт;

рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;

рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.

При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели — от 11,15% до 11,65% годовых.

Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет в Москве и Московской области 7 млн рублей, в других регионах — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.

«Новый продукт позволит клиентам снизить долговую нагрузку, консолидировать несколько кредитов в один на более выгодных условиях в Сбербанке, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели», — отметил директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв.

Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».