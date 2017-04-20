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Общество

Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»

Продукт дает возможность открыть кредит для нескольких целей
Фото: vestifinance.ru Фото: vestifinance.ru
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил продукт «Рефинансирование под залог недвижимости», который позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты и снизить процентную ставку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Продукт даёт возможность оформить кредит на одну из следующих целей:

  • только рефинансирование ипотеки в другом банке;
  • рефинансирование ипотеки в другом банке с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт;
  • рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
  • рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.

При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели — от 11,15% до 11,65% годовых.

Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет в Москве и Московской области 7 млн рублей, в других регионах — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.

«Новый продукт позволит клиентам снизить долговую нагрузку, консолидировать несколько кредитов в один на более выгодных условиях в Сбербанке, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели», — отметил директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв.

Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».

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