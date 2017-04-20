В Приморье зараженную картошку скормили свиньям

Партия овощей прибыла из КНР

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье 1,5 тонны зараженного бурой бактериальной гнилью картофеля сварили и скормили свиньям на одной из свиноферм в селе Борисовка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Это заболевание картофеля является карантинным для территории РФ.

Партия овощей более чем в 28 тонн прибыла из КНР. Приморский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора подтвердил заражение клубней картофеля.

Справка:

Бурая бактериальная гниль картофеля является карантинным для России объектом. Она поражает клубни и может уничтожить до половины урожая, как в поле, так и на хранении. При этом использование больного картофеля в качестве семенного материала приводит к заражению земли, а через нее и последующих посадок клубнеплодов. Оптимальная температура для развития бурой бактериальной гнили составляет 27°С, что соответствует климатическим условиям Приморья.