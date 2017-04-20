«Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017 будет работать неделю

Выставку на острове Русский расширят для граждан

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре 2017 года во Владивостоке, расширит свой формат и будет работать семь дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. На набережной острова Русский, протяженностью 1,3 километра, расположатся не только павильоны всех девяти регионов Дальнего Востока; под открытым небом развернется концертная площадка, где всю неделю будут проходить различные выступления и конкурсы для жителей и гостей приморской столицы.

«Сейчас каждая территория готовит проект своего павильона. Они должны максимально широко презентовать весь культурный, исторический, экономический и природный потенциал региона. В этом году работу улицы решено продлить и на выходные, чтобы все желающие могли посетить ее», - сообщил замглавы Минвостока Александр Крутиков.

Планируется, что с 5 по 10 сентября на площадках «Улицы Дальнего Востока» пройдет целый комплекс различных мероприятий. С 5 по 7 сентября Улица будет работать для гостей ВЭФ, 8 сентября состоится Молодежный день (под девизом «Привлечь и удержать – ставка на таланты!»). Мероприятие, приуроченное к ВЭФ, поможет талантливым ребятам сориентироваться в возможностях макрорегиона и в будущем найти достойное применение своим способностям в компаниях ДФО. 9 и 10 сентября выставка будет открыта для всех желающих.

Традиционно, одна из наиболее популярных зон – это рыбный рынок, где можно будет не только попробовать морепродукты, которыми так славится Дальний Восток, но и научиться готовить из них что-то необычное.

«С Дальним Востоком невозможно познакомиться в одной точке. Он занимает площадь более шести миллионов квадратных километров. "Улицы Дальнего Востока” позволят жителям Приморья и гостям форума познакомиться с традициями и культурой соседних регионов», - отметил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В основную программу выставки также включены интерактивные экспозиции, посвященные раскрытию экономической модели региона, круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, этно-, эко- и сельскому туризму.

«Форум позволяет в яркой, доступной и привлекательной форме презентовать туристские возможности дальневосточных регионов профессионалам туристского рынка, представителям органов власти, средствам массовой информации и широкой общественности. Выставка 2017 года обещает удивить посетителей инновационными решениями, масштабом и содержательностью экспозиций участников, а также насыщенностью деловой программы», – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка добавил, что площадка традиционно пользуется популярностью как у участников форума, так и у гостей региона и обычных горожан. Так в прошлом году в рамках «Улицы Дальнего Востока» было представлено больше 40 экспозиций и арт-объектов, за четыре дня работы ее посетили больше 6,5 тысяч человек.

«Сама идея фестиваля связана с тем, что все мы очень любим свой регион, хотим провести форум хорошо и ярко и передать частичку нашей любви вам. Для того, чтобы побывав на форуме и фестивале, вы эту частичку любви увезли с собой, и она осталась бы с вами на целый год до следующего мероприятия», - пояснил Александр Галушка.