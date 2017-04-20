Во Владивосток из-за границы не вернулось более 25,5 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье директор местной компании обвиняется в нарушение требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, являясь с декабря 2015 года генеральным директором ООО «Мазур Групп», фигурант совершил преступные деяния в сфере экономической деятельности, связанные с безвозвратным выводом денежных средств за пределы Российской Федерации.

Указанные действия совершены им из корыстных побуждений, направленные на последующее использование переведенных денежных средств в коммерческих целях.

Так, в рамках внешнеторгового контракта поставки специализированной техники, заключенного с иностранной фирмой, им организовано проведение расчетных операций, итогом которых стало поэтапное переведение с валютного счета ООО «Мазур Групп» на расчетный счёт нерезидента более 25,5 млн рублей.

Специализированная техника на территорию России ввезена не была, при этом фигурант каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, не принял.

Преступление выявлено региональным управлением ФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.