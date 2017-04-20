Медведев: Дальний Восток обгоняет всю Россию по рождаемости

Кроме того, в макрорегионе снизилась смертность

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, отметил улучшение показателей демографического развития в стране в целом; увеличение продолжительности жизни населения премьер-министр назвал главным результатом работы Правительства страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Он подчеркнул: «С 2006 года (именно в тот год мы начали реализовывать первый национальный проект) она выросла на 6 лет и достигла почти 72 лет. Это самый высокий показатель за всю историю страны».

Отдельно Медведев остановился на поддержке семей с детьми. Правительство государства более 10 лет вплотную занимается демографией с того времени, когда в 2007 году была принята Концепция демографической политики. Ситуация тогда казалась, по оценке Премьер-министра, непреодолимой. Сейчас в России живет 146,8 миллионов человек.

«По рождаемости мы обогнали многие европейские страны. И это результат, в том числе, и принимаемых нами мер: материнский капитал, ежемесячные выплаты на третьего ребенка, предоставление земельных участков, решение проблемы детских садов и создание условий для работающих матерей», - резюмирован глава Правительства.

При этом в ДФО показатель суммарного коэффициента рождаемости выше, чем в среднем по России. Здесь он составил 1,86 в 2016 году (число детей в расчете на 1 женщину в репродуктивном возрасте). В России он составляет 1,77 (данные Росстата). кроме того, «в 2016 году на Дальнем Востоке в полтора раза сократилась убыль населения. Это очень важный суммарный показатель», – подчеркнул премьер-министр страны.

Во всех субъектах ДФО выплачивается региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка. При этом, есть и особенные меры: на Камчатке и Магаданской области выплачивается единовременное пособие женщине, родившей первого ребенка в возрасте до 24 (на Камчатке) и до 25 лет (Магаданская область) по 107 тысяч и 127 тысяч рублей соответственно. На Сахалине выплачивается региональный материнский капитал при рождении второго и последующих детей, сумма по 196 407 рублей при рождении каждого ребенка.

Кроме того, действуют меры поддержки многодетных семей. На Сахалине предусмотрена дополнительная единовременная выплата, которую можно использовать на приобретение (строительство) жилья в размере до миллиона рублей на семью, единовременная социальная выплата в размере 50% стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на его строительство на территории Сахалинской области, но не более 2 миллионов рублей. Специальные выплаты предусмотрены в Республике Саха (Якутия).

Напомним, по сравнению с 2015 годом демографическая убыль населения ДФО сократилась в 1,3 раза (с 15,5 до 11,9 тыс. человек) и в 2 раза по сравнению с 2014 годом (с 24 до 11,9 тыс. человек).