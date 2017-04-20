Злоумышленник с ножом ограбил магазин во Владивостоке

Подозреваемый задержан

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил о разбое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в районе Военного шоссе в магазине к потерпевшему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на кухонный нож, похитил денежные средства, после чего скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого жителя Владивостока, который дал признательные показания. В ходе личного досмотра у мужчины изъят нож и похищенные денежные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Злоумышленник заключен под стражу.