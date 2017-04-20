Инспектор ИК попался на получении взятки в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в отношении младшего инспектора отдела безопасности ИК-33 возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Установлено, что младший инспектор отдела безопасности ИК-33, действуя из корыстных побуждений, предложил осужденному за взятку в сумме 15 тысяч рублей пронести на режимную территорию предметы,запрещенные законодательством в исправительных учреждениях.

Когда младший инспектор, используя свои служебные полномочия, пронес и передал осужденному 2 мобильных телефона, он был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.