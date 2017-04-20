Дмитрий Медведев: Дальнему Востоку нужен индивидуальный подход

Соотношение частных инвестиций и средств из госбюджета составляет 22:1

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в отчете Правительства страны о результатах работы за минувший год подчеркнул необходимость индивидуального подхода к регионам Дальневосточного федерального округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В качестве позитивной тенденции Медыедев отметил улучшение демографической ситуации и развитие экономики региона:

«В макрорегионе который год отмечается рост промышленного производства. Число территорий опережающего развития выросло до 15. Появляется и много новых строек. Запущен механизм инфраструктурной поддержки крупных инвестпроектов», – подчеркнул премьер.

Объем привлеченных в ДФО инвестиций в 2016 году составил 2,205 триллиона рублей. Предусмотрен запуск 574 новых проектов. Запланировано создание порядка 100 тысяч новых рабочих мест.

Большая часть инвестиций – это частные вложения; соотношения таких вложений и средств из госбюджета составляет 22:1.

«За суммой 2,2 триллиона рублей стоят 574 инвестиционных проектов. Это новые заводы, новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком реализации, со сроком запуска до 2025 года. Важно, что эти новые инвестиции ещё и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 95% из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм», – прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Галушка.