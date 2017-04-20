Три авиарейса прибудут во Владивосток раньше времени, один – с опозданием 09:05, 20 апреля Три авиарейса прибудут во Владивосток раньше времени, один – с опозданием
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля 08:53, 20 апреля Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля (Адреса)
Владивосток вновь накроют дожди 08:51, 20 апреля Владивосток вновь накроют дожди
Новостная лента
Апрель, 20 четверг
10:05
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
10:05
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
10:05
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
09:56
Владивостокские "игры престолов" Видео
09:44
Дмитрий Медведев: Россияне хотят ехать на Дальний Восток
09:38
Инспектор ИК попался на получении взятки в Приморье
09:26
Дмитрий Медведев: Дальнему Востоку нужен индивидуальный подход
09:18
Администрации Владивостока и Приморского края встретились на футбольном поле
09:05
Три авиарейса прибудут во Владивосток раньше времени, один – с опозданием
08:53
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля Адреса
08:51
Владивосток вновь накроют дожди
08:21
Александр Шемелев: Борьба вокруг мэрии Владивостока продолжится Эксклюзив
07:16
Во Владивостоке пройдет чемпионат по конному спорту
06:27
Дворец детского творчества Владивостока приглашает детей в лагерь дневного пребывания
05:22
Молодым управдомам рассказали, как привлечь к административной ответственности управляющую организацию
03:54
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству и санитарной очистке скверов и зелёных зон
02:39
Весна – время творческих отчётов воспитанников детских школ искусств Владивостока
01:33
В центре Владивостока установят временные дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта
00:04
Квартирного вора задержали в Приморье
Апрель, 19 среда
23:04
21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу
22:22
Восемь бойцов из Владивостока выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63
21:07
Конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном может перейти в военную фазу
20:05
На конкурс идей для «дальневосточных гектаров» подано более 200 заявок
19:28
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото
19:07
Сезон большого дрифта открывается в предстоящие выходные во Владивостоке
18:44
​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия Эксклюзив
18:21
Хорошая песня – залог прекрасного настроения
18:08
Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 
17:55
Сын депутата Госдумы от Приморья признался в хакерстве в США
17:52
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
17:47
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
17:46
Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели
17:40
​Митя Фомин отметил красоту владивостокских девушек Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4118 (57) от 20 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Спорт

Администрации Владивостока и Приморского края встретились на футбольном поле

Игры проходили в два периода по 15 минут
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во вторник, 19 апреля, в зале спортивного комплекса «Олимпиец» состоялась матчевая встреча по мини-футболу среди команд администраций Владивостока и Приморского края, а также подведомственных учреждений. В команду подведомственных учреждений администрации Владивостока вошли игроки МУПВ «ВПЭС», Спецзавода № 1, Дирекции по строительству и СДЮСШ единоборств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города..

Игры проходили в два периода по 15 минут. В первой игре на площадку вышли команды подведомственных учреждений администраций города и края. В упорной борьбе команда городских учреждений одержала победу над краевиками со счетом 5:4.

Во второй игре встретились команды администраций города и края. До конца первого тайма команде администрации Владивостока удавалось держать лидерство со счетом 1:0, но во втором тайме победа была упущена. Встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу администрации Приморского края.

«Такие игры направлены на популяризацию физической культуры и массового спорта среди государственных и муниципальных служащих, а также для сближения и более тесного взаимодействия городских и краевых властей. Футбольный турнир прошел в дружественной обстановке», - рассказал главный специалист первого разряда управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке пройдет чемпионат по конному спорту
07:16, 20 апреля 2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат по конному спорту

Вход свободный

Восемь бойцов из Владивостока выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63
22:22, 19 апреля 2017 Восемь бойцов из Владивостока выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63

На сегодняшний день стал известен окончательный состав всех участников турнира

Сезон большого дрифта открывается в предстоящие выходные во Владивостоке
19:07, 19 апреля 2017 Сезон большого дрифта открывается в предстоящие выходные во Владивостоке

На сегодняшний день в списке участников 14 фамилий

Сдача норм комплекса ГТО с 19 и 20 апреля переносится на следующую неделю
15:56, 19 апреля 2017 Сдача норм комплекса ГТО с 19 и 20 апреля переносится на следующую неделю

О дате и времени тестирования будет сообщено дополнительно

«Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»
17:38, 18 апреля 2017 «Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»

Со счетом 3:0

Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей
13:20, 18 апреля 2017 Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей

Руководитель федерации кудо ДВФО поздравил с высокими достижениями спортсменов и тренеров

Владивосток готовится стать беговой столицей России
11:39, 18 апреля 2017 Владивосток готовится стать беговой столицей России

Тренировки проходят каждую субботу