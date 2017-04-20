Администрации Владивостока и Приморского края встретились на футбольном поле

Игры проходили в два периода по 15 минут

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во вторник, 19 апреля, в зале спортивного комплекса «Олимпиец» состоялась матчевая встреча по мини-футболу среди команд администраций Владивостока и Приморского края, а также подведомственных учреждений. В команду подведомственных учреждений администрации Владивостока вошли игроки МУПВ «ВПЭС», Спецзавода № 1, Дирекции по строительству и СДЮСШ единоборств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города..

Игры проходили в два периода по 15 минут. В первой игре на площадку вышли команды подведомственных учреждений администраций города и края. В упорной борьбе команда городских учреждений одержала победу над краевиками со счетом 5:4.

Во второй игре встретились команды администраций города и края. До конца первого тайма команде администрации Владивостока удавалось держать лидерство со счетом 1:0, но во втором тайме победа была упущена. Встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу администрации Приморского края.

«Такие игры направлены на популяризацию физической культуры и массового спорта среди государственных и муниципальных служащих, а также для сближения и более тесного взаимодействия городских и краевых властей. Футбольный турнир прошел в дружественной обстановке», - рассказал главный специалист первого разряда управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин.