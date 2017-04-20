Новый поворот

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

18 апреля жителям Владивостока назвали имя нового исполняющего обязанности главы города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Им стал Константин Межонов. Эта новость вызвала резонанс в обществе, ведь ранее в краевой администрации называли совсем другое имя. Как это произошло и что об этой ситуации думают эксперты?