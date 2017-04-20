Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт.117, Вязовая ул.6, Изюбриевая ул.1, 8, 9, Интернациональная ул.50, 52, 57, 59, 61, 63, 65, Космонавтов ул.17, 19, Лесопитомник ул.2А, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 1А, Окатовая ул.1, 11А, 3, 5, 7, 9, 9А, Шевченко ул.21В, 23, 25, 29, 31, 31А, 31Д, 33, 35, 37, 39В, 39Г, 40, 42, 43А, 45, 47, 51В, 51Г, 53, 68, 70, 74, 76, 85А, 21Е, 29А, 35А, 37Г, 44, 39, 44А, 46Г, 54, 80, 45А, 48, 50, 35В, 49, 57, 33А, 46В, 46, 72, 59, Шоссейная 2-я ул.15, 58, Шоссейная 3-я ул.12, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 43А, Штормовая ул.2, Яблоневая ул.109, 11А, 3, 40, 1А, Шевелева ул.21, Сиреневая ул.34А, Изюбриевая ул.9, Айвазовского ул.85, Ключ 3-й ул.15, 42, 9А, 43, 4, Грушевая ул.25. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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