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Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.117,

Вязовая ул.6,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Интернациональная ул.50, 52, 57, 59, 61, 63, 65,

Космонавтов ул.17, 19,

Лесопитомник ул.2А, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 1А,

Окатовая ул.1, 11А, 3, 5, 7, 9, 9А,

Шевченко ул.21В, 23, 25, 29, 31, 31А, 31Д, 33, 35, 37, 39В, 39Г, 40, 42, 43А, 45, 47, 51В, 51Г, 53, 68, 70, 74, 76, 85А, 21Е, 29А, 35А, 37Г, 44, 39, 44А, 46Г, 54, 80, 45А, 48, 50, 35В, 49, 57, 33А, 46В, 46, 72, 59,

Шоссейная 2-я ул.15, 58,

Шоссейная 3-я ул.12, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 43А,

Штормовая ул.2,

Яблоневая ул.109, 11А, 3, 40, 1А,

Шевелева ул.21,

Сиреневая ул.34А,

Изюбриевая ул.9,

Айвазовского ул.85,

Ключ 3-й ул.15, 42, 9А, 43, 4,

Грушевая ул.25.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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