Владивосток вновь накроют дожди

В крае возможны грозы

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха +4...+15°C.



Во Владивостоке переменная облачность, утром туман, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный сильный. Температура воздуха +6...+8°C, в пригороде до +12 °C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.



В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.