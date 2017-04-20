Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству и санитарной очистке скверов и зелёных зон

Во Владивостоке с 3 апреля стартовал санитарный двухмесячник

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» приводит скверы, парки и зелёные зоны в порядок после зимних месяцев – сотрудники убирают слежавшуюся траву и листву, проводят обрезку деревьев и стрижку живых изгородей, готовят клумбы к высадке цветов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, специалисты провели санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку 240 деревьев, прочистили порядка 2000 метров живых изгородей, очистили от усохшей травы и листвы 90 000 квадратных метров газонов и откосов, вывезли более 1000 кубометров мусора и листвы. Собранный мусор и порубочные остатки вывозят для дальнейшей утилизации на полигон ТБО.

Напомним, что во Владивостоке с 3 апреля стартовал санитарный двухмесячник, а в субботу, 22 апреля, пройдёт общегородской субботник, в котором могут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане.