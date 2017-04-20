Молодым управдомам рассказали, как привлечь к административной ответственности управляющую организацию

В рамках второй темы семинара молодым управдомам рассказали о перерасчете платы за отдельные виды коммунальных услуг

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

17 апреля в администрации Владивостока состоялось очередное занятие экспресс-курса жилищного просвещения «Молодой управдом». О санитарном содержании общедомового имущества многоквартирного дома (МКД) рассказала Наталья Назарова, главный специалист управления содержания жилищного фонда мэрии. О правилах и порядке перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг рассказал Роман Ершов, директор НП «Домовой контроль», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Санитарное содержание общедомового имущества МКД подразумевает: вывоз твердых коммунальных отходов, санитарную уборку придомовой территории и мест общего пользования. Также на постоянной основе управляющая компания или товарищество собственников недвижимости должны заниматься обслуживанием и уборкой контейнерных площадок, очисткой урн от мусора», – рассказала слушателям Наталья Назарова.

В холодный период, как отметила эксперт, в рамках санитарного содержания общедомового имущества актуальны следующие виды работ: уборка от снега и наледи площадок перед входом в подъезд, с тротуаров и внутриквартальных проездов, посыпка придомовой территории противогололедными материалами. В теплое время года – подметание придомовой территории, уход за зелеными насаждениями и их покос.

«В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, все вышеперечисленные работы обязаны проводить обслуживающая организация (УК или ТСН), – отметила Наталья Назарова. – Пункт 17 Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, говорит о том, что собственники помещений обязаны утвердить на общедомовом собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования».

Таким образом, управляющая организация отвечает перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской федерации и договором управления.

Так, действующим законодательством на управляющие организации возложены определенные обязанности – санитарное содержание общедомового имущества МКД – и предусмотрена ответственность за их невыполнение. Статьей 7.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная ответственность за неисполнение своих обязанностей лицами, ответственными за санитарное содержание МКД. Полномочиями по привлечению к ответственности по данной статье, наделен субъект РФ в лице Государственной жилищной инспекции. Кроме этого, специалисты управления содержания жилфонда городской администрации могут также привлечь к административной ответственности УК или ТСН за невыполнение своих обязательство в рамках договора управления в соответствии со статьей 7.21 краевого закона № 44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

«Таким образом, если горожане считают, что их управляющая организация ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию дома, каждый собственник жилого помещения МКД вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию. В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» она обязана рассмотреть обращение и дать ответ, – рассказала Наталья Назарова. – Кроме этого, необходимо отметить, что любой собственник жилого помещения вправе самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением к управляющей организации с требованием о выполнении работ, предусмотренных законодательством и договором управления и взысканием материального и морального ущерба».

В рамках второй темы семинара молодым управдомам рассказали о перерасчете платы за отдельные виды коммунальных услуг.

«Один из самых актуальных вопросов – о перерасчете за коммунальные услуги во время отпуска, когда все члены семьи, зарегистрированные в квартире, отсутствовали. Если они платят по счетчикам, проблем с коммунальными услугами не будет, ведь потребление в квартире будет по нулям, нужно будет оплатить только ОДН, – рассказал Роман Ершов. – Но если расчет ведется по нормативу, то в целях экономии нужно написать заявление в свою управляющую организацию на перерасчет и подкрепить доказательствами, что вы не жили в квартире. А перерасчет можно попросить, к примеру, за холодное и горячее водоснабжение. Не платить полностью за коммунальные услугу, когда вы в отъезде, позволяет п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса: “При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации”».

«Сейчас, с наступлением тепла, мой вопрос не актуален. Но я хочу знать, как мне поступить следующей зимой, – обратилась к спикеру ученика экспресс-курса по ЖКХ Екатерина. – Была неделя, когда в квартире было очень холодно! Уверена, что был нарушен температурный режим, как произвести перерасчет в таком случае?».

Спикер ответил: если температура в жилом помещении ниже установленной (температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов), потребитель на основании статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о безвозмездном устранении недостатка услуги.

Таким образом, если температура в квартире ниже нормы, потребитель вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей. Для этого необходимо иметь на руках следующие документы: заявку и акт проверки. На основании подпункта «д» пункта 33 ст. 29 («Правила перерасчета размера платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества») требования необходимо изложить в письменной виде. Претензию необходимо писать в двух экземплярах. Один экземпляр – для представителя управляющей организации, второй потребитель оставляет себе и на этом экземпляре необходимо, чтобы представитель УК или ТСЖ поставил роспись и дату получения претензии.

После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы.

При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца.

Также эксперты муниципальной школы по вопросам ЖКХ отметили, что проблема может также скрываться в самой квартире потребителя. Одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы (если панельный дом), дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект или устаревшие окна, окна с плохо «залитой» монтажной пеной или просто плохо собранные окна.