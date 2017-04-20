Весна – время творческих отчётов воспитанников детских школ искусств Владивостока

Отчетные концерты продлятся до 1 июня

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовали отчётные концерты - в преддверии летних каникул воспитанники муниципальных детских школ искусств демонстрируют, чему научились за учебный год. Так, творческие отчёты уже представили юные артисты детской школы искусств № 4 и танцевальный коллектив «Стрекоза» школы искусств № 5, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Отчётный концерт воспитанников ДШИ № 4 состоялся в Приморском краевом колледже искусств. Здесь прозвучали произведения отечественной и зарубежной классики, народные песни в современной аранжировке. На сцену вышли коллективы и солисты - победители и лауреаты городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей. Среди которых - оркестр народных инструментов, хор младших классов «Колокольчик», хор старших классов «Серебряные нотки», ансамбль гитаристов «Милонга», ансамбль скрипачей младших классов, ансамбль скрипачей «Своя игра».

Артисты танцевального коллектива «Стрекоза» представили юбилейный концерт. В этом году коллектив отмечает 10-летний юбилей. На сцену Дворца культуры железнодорожников выйшли младший, средний и старший составы коллектива, а также юные артисты образцовой студии современной хореографии «Пластилин» и хореографического ансамбля «Грация».

Напомним, коллектив «Стрекоза» был организован заместителем директора по концертно-выставочной работе ДШИ № 5 Олесей Мельниковой в 2007 году. Сейчас ребята занимаются в различных танцевальных стилях, участвуют и становятся победителями и лауреатами городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей.

К слову, к отчётным концертам воспитанники и преподаватели готовятся весь учебный год - подбирают репертуар, разучивают новые произведения и танцевальные движения, шьют костюмы и репетируют. До 1 июня свои творческие отчёты представят все муниципальные школы искусств Владивостока.