Серьезная авария произошла во Владивостоке 19:28, 19 апреля Серьезная авария произошла во Владивостоке (Фото)
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив 17:47, 19 апреля Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели 17:46, 19 апреля Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели
Новостная лента
Апрель, 20 четверг
04:01
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
04:01
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
04:01
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
03:54
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству и санитарной очистке скверов и зелёных зон
02:39
Весна – время творческих отчётов воспитанников детских школ искусств Владивостока
01:33
В центре Владивостока установят временные дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта
00:04
Квартирного вора задержали в Приморье
Апрель, 19 среда
23:04
21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу
22:22
Восемь бойцов из Владивостока выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63
21:07
Конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном может перейти в военную фазу
20:05
На конкурс идей для «дальневосточных гектаров» подано более 200 заявок
19:28
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото
19:07
Сезон большого дрифта открывается в предстоящие выходные во Владивостоке
18:44
​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия Эксклюзив
18:21
Хорошая песня – залог прекрасного настроения
18:08
Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 
17:55
Сын депутата Госдумы от Приморья признался в хакерстве в США
17:52
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
17:47
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
17:46
Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели
17:40
​Митя Фомин отметил красоту владивостокских девушек Фото
17:39
Во Владивостоке поймали корейца с крупной контрабандой мускуса
17:26
Классическая музыка поможет разобраться в себе
17:23
Мозг связан с местами человека, - ученые
17:18
Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»
17:01
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
16:52
В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания
16:45
Житель Подмосковья может сесть за икру в Приморье
16:34
Фестиваль Приморской лиги КВН прошел во Владивостоке Фото
16:21
Клиент сауны под «кайфом» лишился денег в Приморье
16:12
Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом Эксклюзив
16:04
Селян в Приморье накажут за торговлю опасной продукцией
15:58
Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря» Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4118 (57) от 20 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Весна – время творческих отчётов воспитанников детских школ искусств Владивостока

Отчетные концерты продлятся до 1 июня
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовали отчётные концерты - в преддверии летних каникул воспитанники муниципальных детских школ искусств демонстрируют, чему научились за учебный год. Так, творческие отчёты уже представили юные артисты детской школы искусств № 4 и танцевальный коллектив «Стрекоза» школы искусств № 5, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Отчётный концерт воспитанников ДШИ № 4 состоялся в Приморском краевом колледже искусств. Здесь прозвучали произведения отечественной и зарубежной классики, народные песни в современной аранжировке. На сцену вышли коллективы и солисты - победители и лауреаты городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей. Среди которых - оркестр народных инструментов, хор младших классов «Колокольчик», хор старших классов «Серебряные нотки», ансамбль гитаристов «Милонга», ансамбль скрипачей младших классов, ансамбль скрипачей «Своя игра».

Артисты танцевального коллектива «Стрекоза» представили юбилейный концерт. В этом году коллектив отмечает 10-летний юбилей. На сцену Дворца культуры железнодорожников выйшли младший, средний и старший составы коллектива, а также юные артисты образцовой студии современной хореографии «Пластилин» и хореографического ансамбля «Грация».

Напомним, коллектив «Стрекоза» был организован заместителем директора по концертно-выставочной работе ДШИ № 5 Олесей Мельниковой в 2007 году. Сейчас ребята занимаются в различных танцевальных стилях, участвуют и становятся победителями и лауреатами городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей.

К слову, к отчётным концертам воспитанники и преподаватели готовятся весь учебный год - подбирают репертуар, разучивают новые произведения и танцевальные движения, шьют костюмы и репетируют. До 1 июня свои творческие отчёты представят все муниципальные школы искусств Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В центре Владивостока установят временные дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта
01:33, 20 апреля 2017 В центре Владивостока установят временные дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта

Будет организован объезд

21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу
23:04, 19 апреля 2017 21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу

Вход свободный

На конкурс идей для «дальневосточных гектаров» подано более 200 заявок
20:05, 19 апреля 2017 На конкурс идей для «дальневосточных гектаров» подано более 200 заявок

Лучшие будут представлены на ВЭФ во Владивостоке в сентябре

Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели
17:46, 19 апреля 2017 Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели

Новый циклон накроет край в четверг

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
17:01, 19 апреля 2017 На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Пострадали двое граждан США

В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания
16:52, 19 апреля 2017 В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания

За 3 месяца утилизировано более 10 тонн продуктов питания и пищевого сырья

«Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»
15:10, 19 апреля 2017 «Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»

Ребята узнали об особенностях профессий многих специалистов