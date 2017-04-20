В центре Владивостока установят временные дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта

Будет организован объезд

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает: для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении тренировок военного парада и самого военного парада 9 мая, посвящённого 72-й годовщине Победы, на ряде участков автомобильных дорог в центре Владивостока будут установлены временные дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Всего будет установлено 8 запрещающих знаков, а также 5 предписывающих знаков, указывающих направление движения автотранспорта:

- на перекрестке улиц Посьетская и 1-я Морская;

- на перекрестке улиц Светланская – Алеутская;

- на перекрестке улиц Семёновская – Алеутская;

- на перекрестке улиц Светланская – Корабельная набережная;

- по улице Нижнепортовой (при выезде из торгового порта);

- на перекрестке улиц Семеновская – Уборевича;

- на перекрестке улиц Суханова – Лазо;

- по улице Светланской (в районе дома №66).

Действие знаков будет распространяться только на время прохождения тренировок парада и самого военного парада 9 мая 2017 года.

Кроме того, на время проведения мероприятий будет введено двустороннее движение на участках улиц Посьетской и Светланской, которые раньше были односторонними.

Напомним, что для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении репетиций военного парада в честь 72-й годовщины Великой Победы будет ограничено движение и парковка транспортных средств на ряде центральных улиц Владивостока.