Дворец детского творчества Владивостока приглашает детей в лагерь дневного пребывания

Период проведения с 13 июня по 3 июля

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Дворец детского творчества Владивостока проводит набор в летний оздоровительный лагерь дневного пребывания для детей от 7 до 15 лет. Период проведения с 13 июня по 3 июля.

Летняя оздоровительная смена в ДДТ - уникальная возможность погрузиться в мир ярких эмоций и впечатлений, реализовать свои способности, научиться новому и приобрести новых друзей. В программу лагеря войдут интересные творческие мастерские, занимательные конкурсы и квесты, познавательные экскурсии, спортивные эстафеты и подвижные игры, прогулки на свежем воздухе и многое другое.

Режим работы лагеря с 09:00–16:00 с понедельника по пятницу. В конце смены детей ждет памятное фото и большой отчетный концерт. По всем вопросам обращаться по адресу: Океанский проспект, 43, кабинет №40 (административный корпус) или по телефонам 299-12-70, 8 (904) 629-12-70, Александра Витальевна Казимирова.