Во Владивостоке пройдет чемпионат по конному спорту

Вход свободный

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке в конно-спортивном клубе «Rosso» (ул. Луговая, 34, строение 1, парк «Минный городок») пройдет чемпионат города по конному спорту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Соревнования пройдут в дисциплине конкур (преодоление препятствий в определенном порядке и определенной сложности и высоты, проходящие на конкурном поле). Турнир проводится в целях популяризации и развития конного спорта во Владивостоке, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявление сильнейших начинающих спортсменов города.

Администрация Владивостока и коллектив КСК «Rosso» приглашают всех желающих на мероприятие и обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.

Начало мероприятия в 11 часов.